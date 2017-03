"Son los dos equipos que mejor atacan y mejor defienden": técnico de Brasil previo al juego contra Uruguay por eliminatorias al mundial de Rusia 2018

El entrenador de la selección de Brasil, Tite, dijo este miércoles en Montevideo que el partido de este jueves ante Uruguay enfrentará a "los dos mejores equipos" de estas eliminatorias mundialistas y auguró un duelo físico y de contacto fuerte pero leal



"Todos los partidos de las eliminatorias tienen esta característica del contacto fuerte y leal. Sin embargo, la grandeza de este partido y las excelentes campañas que Brasil y Uruguay están haciendo serán la esencia del espectáculo", dijo Tite a la prensa tras un entrenamiento de su selección en el Estadio Centenario.



El técnico brasileño destacó que su objetivo mayor es lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018, y que para ello quiere mantener un patrón de juego basado en la posesión de pelota, algo que espera conseguir también ante Uruguay.



"Mi intención es que nuestro equipo juegue mucho, que enseñe su cara, que sepa de las adversidades a que se va a enfrentar y que habrá momentos en que va a dominar el partido y otros en los que tendrá que saber marcar y sufrir, porque es lo que exigen los duelos de esta grandeza", subrayó.

"Son los dos equipos que mejor atacan y que mejor defienden" de estas eliminatorias, aseveró.

Tite recordó que Uruguay ganó los seis partidos que disputó en casa, cinco de ellos ya en la primera parte, y que es una selección que impone un ritmo "muy fuerte, con características de juego vertical" y velocidad.



Asimismo, destacó que Uruguay tiene un "gran sentido de equipo", por lo que la ausencia por sanción de su delantero estrella, Luis Suárez, y del portero titular, Fernando Muslera, no cambian su forma de ver la Celeste.



"Reconozco la capacidad y la calidad de Suárez y de Muslera, pero la campaña de Uruguay no se ha basado en esto. En los primeros cuatro partidos Uruguay no contó con Suárez y construyó su campaña sobre un sentido de equipo fuerte más que en la individualidad", afirmó.



Tite alabó también el rol del entrenador de la Celeste, Óscar Washington Tabárez, que lleva 12 años al frente de una selección formada por futbolistas de alto nivel y con "inteligencia de juego" que merece todo su respeto.



"Yo en 12 años no llegaría a su nivel", afirmó Tite, que comanda la Verdeamarela desde junio de 2016 y quien explicó que la selección de Brasil es "un equipo en construcción, así como su entrenador".



Uruguay y Brasil se enfrentarán este jueves en el Estadio Centenario de Montevideo por la decimotercera fecha de las eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial de Rusia 2018, que la 'Canariha' lidera con 27 puntos, cuatro más que la Celeste, que es segunda.

Colaboración EFE

