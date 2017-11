Suspenden servicio de cremación en el estado Zulia debido a la falta de gas

Los venezolanos pasan trabajo para resolver la vida diaria, pero también para sobrellevar la muerte. Como decisión ante la alarmante crisis económica, las personas recurren a la cremación, acto rápido y menos engorroso que la habitual sepultura, según declaraciones.

Sin embargo, esa asistencia se ve interrumpida en el estado Zulia -una zona de explotación petrolera- debido a la falta de gas.

Hasta los momentos, las funerarias no dan fecha para que se integre el servicio nuevamente.

Según reseña el portal web laverdad.com, los familiares tienen que pagar altas tarifas para que las personas pueden cremar a su pariente, dado que en el proceso se manipulan entre 10 y 15 libras de gas metano y actualmente se cotiza en el mercado funerario en un millón de bolívares.

“Con la inflación los precios siguen aumentando para hacer frente a los costos de mantenimiento en cementerios y funerarias; pero, no solo hemos tenido que modificar precios para ajustarlos a la actual situación, sino que se reducen las alternativas, como lo es la cremación del fallecido, porque no hay gas”, explicó una gestora que prefirió no identificarse.

Aunado a ello, desde agosto del año en curso el alto costo y la escasez de materiales complican la adquisición de ataúdes, por lo que se están fabricando de tablones baratos y hasta de cartón.

Redacción NTN24 Venezuela

