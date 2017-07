Suspenden servicio de trenes en el World Trade Center de Nueva York, EE. UU., por paquete sospechoso

La Autoridad del Puerto de Nueva York y Nueva Jersey (PATH) suspendió este domingo el servicio de trenes de ida y vuelta en la estación del World Trade Center (WTC) de Manhattan debido a la presencia de un paquete sospechoso en un convoy, que ha sido evacuado.

"Debido a actividad policial, el servicio entrante y saliente del WTC ha sido suspendido. Por favor, utilicen la MTA (servicio de transporte metropolitano) para acceder al servicio de trenes PATH hacia Nueva Jersey", escribió la autoridad portuaria en Twitter.

Según el canal NBC 4, un tren procedente de Newark (Nueva Jersey) fue evacuado debido a un "paquete sospechoso" y la Policía se encuentra en la estación con perros entrenados para detectar bombas.

La Policía del PATH recomendó a través de Twitter evitar la estación del WTC y avisó de que los pasajeros experimentarán retrasos en sus viajes.

