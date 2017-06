Televisión catarí Al Jazeera estaría sufriendo un ataque cibernético

La televisión catarí Al Jazeera afirmó este jueves ser víctima de un ataque cibernético a gran escala, según reporta el medio a través de redes sociales.

Al Jazeera es el buque insignia de Qatar, que está relegado con otros países árabes sobre presuntos vínculos con el terrorismo, una situación que está poniendo en peligro la estabilidad en la región.

"Al Jazeera Media Network bajo ataque cibernético en todos los sistemas, sitios web y plataformas de medios sociales", dijo en Twitter.

BREAKING: Al Jazeera Media Network under cyber attack on all systems, websites & social media platforms. More soon: https://t.co/hGzrK2N8WC pic.twitter.com/3XLP5mDkzd