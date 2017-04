Temer avisa de que "sin elecciones" Venezuela puede quedar fuera del Mercosur

El presidente brasileño, Michel Temer, dijo en una entrevista con Efe que la crisis venezolana sólo será resuelta con "elecciones libres" y alertó de que, si no las hubiera, ese país perderá "las condiciones de convivencia" en el Mercosur.



Temer reiteró la "preocupación profunda" que mantiene con relación al "pueblo venezolano" y dijo esperar que "muy próximamente haya una solución pacificadora con elecciones libres y la aplicación plena de los principios democráticos".



Indicó además que su gobierno "espera" una próxima reunión del Mercosur "para decidir" qué hacer con Venezuela respecto a ese bloque, que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y del que el país caribeño está actualmente suspendido.



Temer explicó a Efe que en el ámbito del Mercosur se trabaja "para que haya una solución política", pues "no puede continuar esa situación que existe".



Según dijo, con el presidente argentino, Mauricio Macri, está "de acuerdo en que esa solución tiene que venir rápidamente", pues de otro modo el gobierno que preside Nicolás Maduro no tendrá "condiciones de convivencia en el Mercosur".



También recordó que Brasil ya ha ofrecido ayuda humanitaria a Venezuela y concretamente se refirió a una donación de medicamentos, que en ese país escasean, pero indicó que "por increíble que parezca fue recusada".



Entre otras cosas, atribuyó a esa carencia de medicinas lo que calificó como "avalancha de venezolanos que está entrando en Brasil", sobre todo por la frontera con el estado de Roraima, donde afirmó que hay "millares" de ciudadanos del vecino país.



De hecho, ese ingreso masivo de venezolanos a Roraima ha sido constatado por la organización Human Rights Watch (HRW), que en un informe difundido esta semana aseguró que ello es una "prueba" de que la "crisis humanitaria" ha superado las fronteras.



La preocupación en relación con la crisis venezolana es compartida por muchos países, entre ellos España, cuyo presidente, Mariano Rajoy, iniciará una visita a Brasil el próximo lunes, cuando será recibido por Temer.



Según la cancillería brasileña, ese asunto "ciertamente" será discutido por Rajoy y Temer, quienes coinciden en que se deben apoyar todas las iniciativas dirigidas a buscar "una salida por la vía institucional" a la crisis venezolana.

Colaboración EFE

