“Tengo el corazón roto”: viuda del fundador de Playboy habló por primera vez tras la muerte de Hugh Hefner

La viuda del fundador de la revista para adultos Playboy habló por primera vez tras la muerte de Hugh Hefner, quien falleció el pasado miércoles.

“No he podido responder y agradecer a todos los que me han enviado sus condolencias. Tengo el corazón roto. Todavía no lo creo. Lo acostamos a descansar el sábado. Él está en el lugar en que siempre estuvo seguro de querer pasar la eternidad”, aseguró Crystal Hefner.

La modelo estadounidense de 31 años agregó que el fundador de Playboy “fue un héroe americano. Un pionero. Un alma amable y humilde que abrió su vida y su casa al mundo. Sentí cuánto me amaba. Lo amé mucho. Estoy muy agradecida. Me dio su vida. Me dio dirección. Me enseñó amabilidad”.

“Siempre estaré agradecida de haber estado a su lado, sosteniendo su mano y diciéndole cuánto lo amaba. Él cambió mi vida, salvó mi vida. Me hizo sentir amada todos los días”, indicó Crystal Hefner.

La tercera esposa del fundador de Playboy concluyó que “él era un faro para el mundo, una fuerza diferente a cualquier otra cosa. Nunca ha habido y nunca habrá otro Hugh M. Hefner”.

Redacción NTN24

