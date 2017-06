¡Termina la espera! Confirman concierto de Paul McCartney en Colombia

Tras diversos rumores, el artista británico Paul McCartney confirmó este martes que volverá a pisar suelo colombiano el próximo 24 de octubre, esta vez irá al estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín.

McCartney, quien fue integrante de la famosa agrupación The Beatles, visitará el país como parte de su gira One on One.

La página oficial del artista cita declaraciones de McCartney, quien dijo sobre esta nueva fecha para su tour, “la última vez que tocamos en Colombia la pasamos de maravilla y siempre quise regresar. Estoy muy emocionado de ir allá con mi nuevo show este año. No puedo esperar para verlos a todos y tener una fiesta de rock”.

La preventa de los boletos, que oscilan entre 200.000 pesos colombianos (65 dólares) y 1’700.000 (559 dólares) comenzará el próximo martes 27 de junio.

Cabe recordar que el artista ya había estado en ese país, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, el 19 de abril del año 2012.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24