Testigo principal en caso de Leopoldo López afirma que no hay nada que demuestre la culpabilidad del político

La experta en lingüística Rosa Amelia Asuaje, citada por el Ministerio Público para estudiar cinco discursos del líder opositor Leopoldo López, realizados durante 2014, afirmó en una carta abierta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que “no hay nada que demuestre” la culpabilidad del acusado, informó Infobae.

Lea también: Eurodiputados expresan preocupación tras ratificación de sentencia a Leopoldo López

López está detenido desde febrero de 2014 y fue sentenciado a 13 de años, nueve meses y siete días de cárcel por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir.

“A partir de mi peritaje lingüístico jamás pudo desprenderse algún juicio de valor, pues no tendría los insumos para afirmar que el ciudadano Leopoldo López hizo llamados a incendiar la fiscalía de nuestro país, lideró, fue miembro de alguna asociación criminal, o manifestó el deseo de que sus posibles seguidores cometieran actos violentos. En el material que me dio el Ministerio Público para analizar, no hay absolutamente nada que demuestre ese accionar”, precisó la experta en su misiva.

Recomendado: Oposición volvió a las calles de Caracas en apoyo a Leopoldo López a 3 años de su detención

Asuaje afirmó que el informe de 113 páginas que elaboró fue utilizado por la justicia venezolana con "contradicciones de forma y de fondo, además de descontextualizaciones, omisiones, tergiversaciones e interpretaciones sesgadas que dan una perspectiva bastante clara de los derroteros actuales de nuestro sistema judicial" y que además a ella se le imputan hechos por los que no es responsable.

Redaccción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve