Tilda Swinton seduce al público del FICCI

Cartagena de indias está siendo testigo del evento cinematográfico más antiguo de América Latina. En su edición número 58 que se prolongará hasta el 4 de marzo, el Festival internacional de cine de Cartagena de Indias (FICCI) proyectará más de 130 películas y acoge a personalidades de distintos países, entre las que la actriz británica Tilda Swinton (Constantine, El Gran Hotel Budapest, Las Crónicas de Narnia) figura como la gran homenajeada.

El día de ayer, la intérprete merecedora del Óscar fue ovacionada por el público gracias a su carrera artística, tras ofrecer un conversatorio, se le fue otorgada una estatuilla de reconocimiento. Durante su paso por Cartagena, la celebridad habló con nuestro director Juan Pablo Rosso sobre su trayectoria en el cine con cineastas como Derek Jarman, Lucca Guadagnino, los hermanos Coen y Wes Anderson. También aprovechó para hablar del movimiento #MeToo en los Óscar y su libertad como intérprete de la pantalla grande.

“La libertad es la única forma en que me puedo involucrar. Aprendí a estar en una comunicación cercana con los hacedores de películas, así que siempre me he sentido libre. (…) Este sentimiento de experimentar siempre está allí. (…) Somos afortunados de poder hacer este trabajo y tener limitaciones sería un desperdicio”, afirmó la actriz para NTN24.