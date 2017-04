¿Tintura o peluca? Thalía publica foto con drástico cambio en el color de su cabello y sorprende a sus fanáticos

La cantante y actriz Thalía sorprendió en sus redes sociales al publicar una foto en la que aparece con un cambio extremo en su cabello, aunque ella durante toda su carrera ha experimentado con el color de su melena, hace varios años había optado por tonos más naturales.

En la publicación la mexicana aparece con una popular técnica entre los famosos que consiste en dejar la raíz del cabello oscura poner un tono platinado hasta la mitad de la longitud que después se torna en colores más divertidos como el azul, magenta o fucsia, en el caso de la artista prefirió este último.

Además, el mensaje que acompañaba a la fotografía reveló que la cantante quería realizar este cambio hace algún tiempo.

I finally got the courage to do this. 😜¡Tenía tantas ganas de hacer esto! ¡Finalmente ayer tomé valor! 💖🌈💕#hair #colors #fun #music TOP @thaliasodicollection Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 4:13 PDT

Por otro lado, muchos de sus admiradores no recibieron muy bien el cambio y la criticaron diciendo que no le queda bien su nuevo matiz, que es preferible que se deje tonos naturales porque este no refleja su “elegancia”.

Sin embargo, las dudas de que se tratara de una broma surgieron porque el pasado fin de semana se celebró en EE. UU. el ‘April fools day’, el equivalente al día de los inocentes, por lo que tal vez se trate de una peluca.

La misma Thalía incrementó las especulaciones cuando subió un video celebrando las inocentadas de la fecha y este aparece ella en divertidos montajes.

It's never too late for #AprilFools. 😜🌈🦄😂 Nunca es demasiado tarde para el famoso #AprilFools. 🤡 Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 3 de Abr de 2017 a la(s) 5:06 PDT

Redacción NTN24