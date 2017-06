Tiroteo en la sede del Centro de Salud de una Universidad en Nashville (EE. UU.) deja un muerto y un herido

Este miércoles se registró un tiroteo en el campus 100 Oaks, sede del Centro de Salud de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville (Tennessee - Estados Unidos), mientras un oficial transportaba a un preso a esta clínica.

Según medios locales, los disparos se presentaron luego que el detenido tomara el arma de uno de los oficiales que lo custodiaban y abrió fuego.

El atacante fue abatido mientras que uno de los oficiales se encuentra herido y fue trasladado a un hospital local.

Según una alerta de Vanderbilt, ya no existe una amenaza permanente. La policía está trabajando para limpiar el edificio.

