"Toda la evidencia disponible sugiere que Óscar Pérez fue asesinado a sangre fría”, asegura ONG estadounidense

Para los miembros de la ONG ‘Human Rights Foundation’ (HRF), no queda duda que “toda la evidencia disponible sugiere fuertemente que Pérez fue asesinado a sangre fría por las fuerzas de seguridad, después de que su oferta de rendición fue rechazada".

RELACIONADO: Videos y fotografías demostrarían que Óscar Pérez fue "ajusticiado" por el régimen venezolano

La organización señaló a través de una nota de prensa que "según el derecho internacional, esto equivale a una ejecución extrajudicial, que es un crimen atroz. Las fuerzas de seguridad siempre deben respetar el derecho a la vida de un sospechoso armado cuando el sospechoso se está rindiendo claramente, y esto es cierto tanto en situaciones de conflicto armado como en la aplicación de la ley nacional”.

Para esta ONG, la acción efectuada por organismos del Estado “demuestra la falta de honor y misericordia del régimen de Maduro”.

Cabe recordar que Human Rights Foundation, es una organización fundada en el año 2005 y que tiene entre sus objetivos velar por los derechos de propiedad y la libertad de la tiranía.

HRF condemns execution of Oscar Perez, despite pleas for surrender. The lead-up to the killing, reported live by @EquilibrioGV himself, provides evidence of an extrajudicial execution by @NicolasMaduro @dcabellor. UN expert @AgnesCallamard must investigate https://t.co/5tBtlpLtq5 pic.twitter.com/WrCO3y3G5j