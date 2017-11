¡De cupido! Tom Hanks ayudó a un hombre a pedirle matrimonio a su novia

El actor estadounidense Tom Hanks, quien se encontraba este sábado en la promoción de su libro 'Uncommon Type' en el Texas Book Festival, hizo de cupido en el evento.

Durante la ronda de preguntas, Hanks sacó una hoja de papel y dijo que uno de los asistentes Ryan McFarling, tenía una pregunta para Nikki Young, una de las mujeres en el público.

El hombre se arrodilló y le preguntó a Nikki: “¿Te quieres casar conmigo?”, a lo que afortunadamente, ella respondió que sí con lágrimas en los ojos, según reportan medios estadounidenses.

El festival compartió dos imágenes del hecho en su cuenta de Twitter. En la primera se ve a Ryan de rodillas y a Nikki, absolutamente sorprendida. En la segunda, la pareja posa al lado del actor.

And a surprise wedding proposal with the help of @tomhanks during his Q&A! Congratulations to the happy couple! ❤️ #txbookfest pic.twitter.com/GceDZsAN30