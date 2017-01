Tomás Guanipa dice que Maduro quiere copiar el esquema nicaragüense al ilegalizar a partidos de oposición

Revise: Vicente Bello: Las regionales no se podrán realizar en este primer semestre porque el CNE no ha iniciado los procesos



Según Guanipa, el Gobierno quiere llevar al país "al esquema nicaragüense, donde todas las elecciones sean entre ellos mismos y no se consulte de verdad al pueblo". "Pero Venezuela no es Nicaragua, aquí los venezolanos están acostumbrados a votar y decidir el rumbo y el futuro del país, así que no se equivoquen", continuó.



El parlamentario recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha anunciado la fecha para la celebración de los comicios regionales, que de acuerdo a lo dicho el pasado 18 de octubre por la presidenta del ente electoral, Tibisay Lucena, se llevarán a cabo a "finales" del primer semestre de este año.



En ese sentido, el opositor exigió, en nombre de su partido, al presidente Maduro, a Lucena y "a todo el Gobierno a que convoquen de una vez elecciones".



Vea también: CNE debe dar el cronograma electoral antes de que termine enero o no habrá elecciones antes de julio, advirtió Vicente Bello



Llamó a los organismos internacionales a estar "alertas" sobre lo que está sucediendo en Venezuela, y les pidió pronunciarse "de manera contundente" y a favor de que se celebren este año las elecciones en el país caribeño.



La Constitución de Venezuela establece que cada cuatro años se deben elegir a gobernadores, y los últimos comicios regionales se celebraron en diciembre de 2012, por lo que estas autoridades debieron ser renovadas en diciembre de 2016.

Colaboración EFE

