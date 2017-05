Tomás Guanipa: "El Gobierno prefiere contar balas que votos"

El diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Tomás Guanipa informó sobre las heridas del parlamentario Carlos Paparoni luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza y en su hombro, e indicó que el gobierno de Nicolás Maduro prefiere contar balas que votos.

“Este gobierno prefiere contar heridos, prefiere contar balas que contar votos, lo que no ha entendido este régimen es que van a ser los venezolanos en la calles quienes van a abrir las puertas para que podamos contarnos y decidir el futuro de Venezuela”, remarcó.

Lea también: MINUTO A MINUTO | Oposición marcha “por los caídos” este 29M

Indicó que Paparoni fue atacado por una ballena que a menos de dos metros de distancia lanzó bombas lacrimógenas y luego con la presión del hidráulica lo golpeó causando contusiones serias. Guanipa acotó que su compañero parlamentario llegó inconsciente al centro de salud donde fue atendido y donde se le están realizando una serie de estudios para descartar otros daños.

Reiteró el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional, para que no sean utilizados por el régimen, “no se podemos seguir contando heridos, no podemos seguir contando balas, los venezolanos tenemos la obligación de estar en la calle para exigir que se respeten nuestros derechos y la constitución y debemos recodar que toda la represión es un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca”.

Guanipa destacó que “este gobierno que hoy esta de espalda al pueblo, que prefiere contar heridos y balas, que contar votos, lo que no ha entendido, es que el pueblo venezolano seguirá luchando en la calle hasta lograr el cambio que quiere, porque cuando un pueblo decide cambiar no hay nada, ni nadie que lo pueda detener”.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve