Tomás Guanipa propone realización de primarias para elegir a los partidos que harán un cambio para Venezuela

El Diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y Secretario General Nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa propuso este viernes la realización en breve de un proceso general de primarias en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para elegir a los líderes del cambio y la transformación de Venezuela.

Tomás Guanipa precisó que luego de superar el proceso de validación de los partidos impuesto por el Consejo Nacional Electoral, “debemos seguir luchando para que el pueblo de Venezuela sepa quienes estamos comprometidos, vamos a llevar adelante la mayor movilización nacional para elegir a los líderes de Venezuela, no vamos a elegir sólo un candidato, vamos a elegir a los líderes que van a transformar a Venezuela”.

El diputado por el Distrito Capital apuntó que el objetivo es que los venezolanos conozcan y vean el trabajo de sus líderes y los apoyen en la construcción de la nueva Venezuela, “desde Primero Justicia estamos en la calle con los ciudadanos y debemos seguir comprometidos trabajando con los venezolanos para la solución de sus problemas”.

Guanipa precisó que a pesar de los obstáculos impuestos por el Gobierno, Primero Justicia saldrá adelante del proceso de validación de partidos, “no tenemos dudas que vamos a salir adelante, al gobierno y a Nicolás Maduro le decimos que con Primero Justicia no van a poder, Primero Justicia llegó para para cambiar a Venezuela y lo vamos a lograr. Con la Unidad Democrática no van a poder porque cuando un pueblo decide cambiar no hay nada, ni nadie que lo detenga”.

