Tomás Rincón asegura que su llegada a la "Juve" es un paso importante para el fútbol venezolano

El centrocampista Tomás Rincón, primer venezolano en recalar en un club europeo de élite, dijo que su reciente fichaje por el Juventus italiano es un paso que lo llena de orgullo y "un gran logro" para el fútbol de su país, según declaraciones que recoge este miércoles el diario venezolano El Nacional.

"Estoy muy orgulloso de este gran paso en mi carrera, sé que esto que estoy viviendo es seguramente es un gran logro para nuestro fútbol", dijo el tachirense de 28 años.



"Quizás aún no logro verlo todo en su contexto, en su gran dimensión, con el paso de las semanas podré ver todo con más calma", añadió.



El volante de corte defensivo se formó como futbolista en Venezuela, y en 2009 pasó del Táchira al Hamburgo alemán.



En 2014 llegó al fútbol italiano con el Génova, club con el que disputó 78 partidos y marcó 3 goles.



El Juventus presentó oficialmente al capitán de la Vinotinto el pasado 3 de enero, anunció que el venezolano tiene contrato hasta 2020 y su traspaso se tasó en 8 millones de euros.



"Había otras opciones, pero esta era una meta de esas que siempre quería alcanzar, jugar en un grande no se te presenta todos los días. Apenas supe lo de Juventus no tuve dudas", explicó.



Cumplida esta meta, Rincón señala que su próximo paso es disputar y ganar la Liga de Campeones, donde Juventus enfrentará al Porto en octavos de final.



"Me hace mucha ilusión, sería algo lindo".

Colaboración EFE

