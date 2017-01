Torrealba responde a Lorent Saleh: “Igual que tú creo que hay que promover todos los mecanismos que conduzcan a la libertad”

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jésus Torrealba respondió a la carta enviada por el preso político venezolano Lorent Saleh el jueves, donde les pide a los líderes opositores mantenerse en las mesas de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Durante su programa radial matutino, el opositor dio lectura a la misiva enviada por Saleh desde las celdas del Sebin y expresó su solidaridad hacia su persona. “Quiero decirte Lorent, que independientemente de cualquier diferencia puntual no hay nada más importante que la lucha por la liberación de los presos políticos”, dijo.

Vea también: Presos políticos Lorent Saleh y Gabriel Valles piden a la MUD mantenerse en el diálogo

“Tú tienes toda la razón, yo no como con chantaje, el Gobierno no me ha destruido (…). Sí, yo soy de los que como tú cree que por difícil que sea la circunstancia aquí hay que promover todos los mecanismos que nos conduzcan a la libertad y el diálogo es uno de ellos”, agregó.

Destacó que en ese sentido, la MUD lucha junto al Vaticano para el que el diálogo “no sea una farsa”, exponer al Gobierno y producir la posibilidad de un relanzamiento de los esfuerzos para una solución política y electoral a la crisis.

De interés: Expresidentes presentaron a Maduro una propuesta para reactivar el diálogo y esperan reunirse este viernes con la oposición

El opositor expresó asimismo su solidaridad para con Delson Guárate, alcalde del municipio Mario Briceño Irragory, quien hace dos días pidió a su partido, Voluntad Popular no levantarse de las mesas con el Gobierno.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve