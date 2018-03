Trabajadores del Hospital Pérez Carreño anuncian una hora diaria de “brazos caídos” hasta que el Gobierno atienda la crisis de salud

Trabajadores del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, en Caracas, anunciaron que realizarán una hora diaria de “brazos caídos” hasta que el gobierno de Nicolás Maduro atienda la crisis en el sector salud.

“Nos tienen condenados a trabajar en condiciones oprobiosas”, dijo la presidenta del Colegio de Enfermeros del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras.

Resaltó que los trabajadores, al igual que los pacientes, también padecen la crisis debido a que no tienen insumos para atender las emergencias.

VEA TAMBIÉN: Guanipa abordó la crisis migratoria venezolana con la Unión Interparlamentaria Mundial

“No tenemos insumos, no tenemos inyectadora, no tenemos cómo lavarnos las manos, no funcionan las plantas de emergencia”, denunció.

Resaltó que la comida que les administran a los enfermos carece de proteína, dado que en el desayuno dan una arepa (sin relleno) acompañado de un vaso de té. luego en el almuerzo, solo administran arroz con trozos de berenjenas

“Señor Nicolás Maduro, si no mejora nuestro sueldo pondremos nuestro cargo a disposición porque nosotros de gratis no vamos a trabajar”, sentenció Rosario.

Por su parte, una trabajadora del centro asistencial, agregó que “tienen que tener a los pacientes en el piso”, dado que no hay camillas para atenderlos, aunado a ello, los enfermos compran los insumos para ser tratados.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve