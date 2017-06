Tras cancelación de la serie Sense8, Netflix anuncia que volverá con un especial de dos horas

Luego que Netflix anunciara que tras dos temporadas cancelaba la serie de las hermanas Wachowski Sense8, este jueves se conoció que los fans de esta exitosa producción podrán tener un cierre, pues habrá un episodio final de dos horas.

La noticia se conoció este jueves por medio de una carta de una de las creadoras de Sense8, Lana Wachowski, quien en una emotiva misiva, confesó que tras el anuncio cayó en una depresión bastante seria.

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0