Tras gastar estúpidamente siete trillones de dólares en Oriente Medio es hora de invertir en EE. UU.: Trump sobre su plan de infraestructura

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dio a conocer su segundo plan presupuestario de Gobierno. La propuesta incluye 200.000. millones de dólares para gastos de infraestructura y más de 23.000 millones para la seguridad fronteriza y para la aplicación de la ley de inmigración. La millonaria inversión busca cumplir con la promesa del republicano de reforzar el gasto militar y solicitar fondos para la construcción del muro fronterizo con México.

"Después de gastar estúpidamente siete trillones de dólares en Oriente Medio, es hora de empezar a invertir en NUESTRO país", escribió Trump en su cuenta en Twitter.

This will be a big week for Infrastructure. After so stupidly spending $7 trillion in the Middle East, it is now time to start investing in OUR Country!