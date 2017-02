Tras una temporada de tropiezos, Leones del Caracas está cerca de elegir nuevo mánager

El conjunto de béisbol profesional venezolano Leones del Caracas está más cerca de elegir a su nuevo mánager, según informó el presidente del conjunto capitalino, Luis Ávila, quien adelantó que “hay un candidato muy firme” sin embargo, recalcó que” todavía no es el momento de anunciar nombres”.

En declaraciones durante un programa de la emisora privada Unión Radio sostuvo que está pendiente una entrevista para los primeros días de marzo, por lo que esperan que de allí salga el nombre del nuevo al mando de los melenudos.

Ávila destacó que la nueva figura debe contar con un perfil distinto al de Alfredo Pedrique, quien estuvo al frente del conjunto durante la temporada 2016-2017 en la que los capitalinos no lograron avanzar a la postemporada.

“El gran problema el año pasado es que él (Pedrique) no pudo conseguir la química con los jugadores y eso generó algunos inconvenientes. No es verdad que los peloteros tomaron la decisión del cambio de mánager, había que tomar esa determinación porque la diferencia era evidente y los jugadores no iban a responder a una persona con la que estaban enfrentada”, enfatizó.

Respecto a la polémica generada luego que la Fundación UCV rescindiera del contrato con los clubes Leones y Tiburones, aduciendo que incumplieron compromisos económicos y permitieron el deterioro del recinto, Ávila dijo que no han establecido conversaciones con los representantes de la arrendadora.

