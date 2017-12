Tres trinos del expresidente Barack Obama están en la lista de los más populares de 2017

Este martes Twitter publicó la lista de los nueve tuits con más retuits del año y tres de los publicados por el expresidente Barack Obama hacen parte de la lista.

El exmandatario ocupa el segundo lugar, luego del reto de Carter Wilkerson a una cadena de comida rápida, en el que le preguntaba cuántos retuits necesitaba para que le dieran Nuggets gratis durante un año.

La cadena le respondió que 18 millones, y aunque él se ganó el premio al tuit con más retuits, no pudo cumplir el reto.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017

La publicación de Obama, que obtuvo 1.7 millones de retuits, es la que hizo tras lo sucedido en Charlottesville, en Virginia, cuando una mujer murió tras ser arrollada durante una protesta de supremacistas blancos registrada en medio de la tensión racial que sacudía a la ciudad.

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su pasado o su religión”, afirmó Obama, citando a Nelson Mandela. Este tuit es también el que más me gusta tuvo este año con más de cuatro millones.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

Entre los otros mensajes del expresidente que figuran en la lista se encuentra el que realizó cuando ya casi iba a dejar el cargo. Cuenta con 871 mil retuits.

“Gracias por todo. Mi última petición es la misma que la primera. Les pido que crean, no en mi capacidad de generar cambio, sino en la suya”, expresó Obama.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS44) 11 de enero de 2017

El tercero se produjo el 20 de enero, día en el que el actual mandatario, Donald Trump, juró como presidente.

“Ha sido el honor de mi vida servirles. Ustedes me hicieron un mejor líder y hombre”, manifestó el expresidente. La publicación obtuvo más de 630 mil retuits.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS44) 20 de enero de 2017

Otros tuits que hacen parte de la lista son el que Ariana Grande hizo tras el atentado en su concierto en Manchester y el homenaje de Linkin Park a su vocalista Chester Bennington, entre otros.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24