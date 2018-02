Tres venezolanos han muerto este fin de semana por falta de los insumos para dializarse

Tres personas han muerto en Venezuela desde el pasado viernes por falta de material para dializarse, denunciaron este domingo familiares y un dirigente de oposición.

Aura Fernández, de 74 años, falleció el sábado, dos días después de que no pudiera realizarse el tratamiento en un hospital de la ciudad de Maracaibo (noroeste). "Llegamos y no había insumos. Ella murió a las seis de la mañana y luego llegaron los filtros, pero ya era muy tarde. Siempre había podido dializarse, pero ahora no siempre llegan insumos", relató su hijo, Andrés Briceño, a la AFP.

Briceño intentó llevar a su madre a otros centros médicos, pero en unos las máquinas estaban dañadas y en otros los costos eran muy elevados por la hiperfinflación, que el FMI proyecta en 13.000% para 2018.

Por falta de materiales, en el mismo hospital murió el viernes último Marlon González, de 22 años, denunció a la prensa el diputado opositor y médico José Manuel Olivares.

Medios de la ciudad de Barquisimeto (oeste) reportaron el sábado la muerte de Reina García, de 59 años, debido a complicaciones porque llevaba ocho días sin dializarse.

En los últimos días ha habido protestas de enfermos renales en Maracaibo y Barquisimeto para exigir al gobierno que importe rápidamente los filtros de las máquinas de diálisis. Según la ONG Codevida, unas 17.000 personas están en riesgo por esta situación.

Una investigación del diario El Nacional señala que 32 de los 129 centros de hemodiálisis del país están fuera de servicio por falta de inventario.

La escasez de medicinas en Venezuela para enfermedades de alto costo, como el cáncer, llega a 95%, mientras las esenciales, como hipertensivos, es de 85%, de acuerdo con la Federación Farmacéutica. En tanto, el desabastecimiento de insumos médicos alcanza 85%, según varias ONG.

El presidente Nicolás Maduro aprobó el pasado martes un presupuesto de 12,3 millones de euros para adquirir "medicamentos hemoderivados, insumos para bancos de sangre, catéteres y reactivos para las máquinas de diálisis".

Colaboración AFP

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve