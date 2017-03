Triste noticia: muere sobrino de 16 meses del rapero Kanye West

El hijo de Ricky Anderson, sobrino del rapero estadounidense Kanye West, anunció una inesperada y triste noticia, su pequeño se 16 meses, Avery Anderson, falleció mientras dormía. Las causas aún son desconocidas.

"Hoy es el peor día de mi vida. He perdido a mi pequeño hombrecito pero al menos he ganado un ángel. Descansa en el paraíso. Te quiero mucho, hijo", escribió el primo del artista en su cuenta de Instagram.

La madre del pequeño, Erica Paige, también ha mostrado su tristeza a través de esta misma red social calificando como amarga e injusta esta situación.

"Este mundo es tan injusto. Te quiero con todo mi corazón... Me has brindado tanta felicidad y has luchado con tanta fuerza, que no podría estar más orgullosa de ti. Gracias por las risas, los mimos, los besos y los abrazos. Mi corazón está roto y así estará para siempre. Mami te quiere mucho, mami está contigo", colocó la mujer.

Kayne West ha preferido estar alejado de los medios de comunicación y de las redes para no pronunciar palabra alguna sobre esta situación.

Today was the worst day of my life!! I lost my lil man and gained an angel! Rest in Paradise!!!! I love you man Una publicación compartida de Ricky Anderson (@rickygervoussss) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 12:56 PDT

Redacción NTN24

