Trump ‘afila’ su Twitter contra México: “Se han aprovechado de EE.UU. por demasiado tiempo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este viernes a la carga contra México, un día después de la cancelación de una reunión con su homólogo Enrique Peña Nieto, alegando que la relación debe cambiar de inmediato.

"México se ha aprovechado de Estados Unidos por demasiado tiempo. El enorme déficit de comercio y la muy poca ayuda en una frágil frontera es algo que debe cambiar ¡YA!", expresó el mandatario en la red Twitter, su arma favorita.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!