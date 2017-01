Trump amenaza con cancelar cita con Peña Nieto si México persiste en no pagar la construcción del muro en la frontera

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó hoy con cancelar la reunión con su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, fijada para el próximo martes, si ese país no está dispuesto a pagar por el "tan necesario" muro que quiere construir en la frontera.

Le puede interesar --> Presidente Trump firma orden ejecutiva para comenzar construcción del muro en la frontera con México

"Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)", señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.