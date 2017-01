Trump anunciará este martes su candidato a la Corte Suprema de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes en Twitter que el martes por la noche dará a conocer el nombre de su candidato para convertirse en el noveno juez de la Corte Suprema, una decisión crucial para el futuro de ciertos temas como el aborto.



"He decidido quién será mi candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo anunciaré en directo el martes a las 8:00 P.M", las 01:00 GMT del miércoles, escribió el mandatario en su red social.



La máxima instancia judicial del país está abocada al bloqueo desde la muerte del juez conservador Antonin Scalia en febrero del año pasado. Desde entonces funciona con ocho magistrados: cuatro conservadores y cuatro progresistas.



VEA TAMBIÉN --> Trump dice que decreto migratorio no es una prohibición contra musulmanes y que reanudará entrega de visas en 90 días

El expresidente demócrata Barack Obama propuso como sustituto al juez Merrick Garland, pero el Senado, que tiene la tarea de confirmar la nominación y ahora está controlado por el Partido Republicano, se ha negado a aceptarlo.



La Corte Suprema es quien en última instancia interpreta la Constitución y debe tomar decisiones respecto a temas muy sensibles sobre los que la ideología pesa, como el aborto, el matrimonio homosexual y la posesión de armas. Los jueces, que ocupan el cargo de por vida, son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado en el cargo.



El nuevo presidente estadounidense reconoció hace poco que tiene una lista de 20 posibles candidatos.



Tras su victoria el 8 de noviembre, adelantó que pensaba escoger a un juez --o jueces, en caso de más fallecimientos-- en contra del aborto y a favor de las armas.





I have made my decision on who I will nominate for The United States Supreme Court. It will be announced live on Tuesday at 8:00 P.M. (W.H.)