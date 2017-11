Trump aseguró que con mayor control de armas podrían haber muerto “cientos” en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a un eventual debate sobre el control de armas en el país y dijo que no es necesario y que de restringirse el uso de armamento, las víctimas del tiroteo en Texas “podrían haber sido cientos”.

“Si hicieran lo que están sugiriendo, no habría habido diferencia hace tres días y quizás no habría tenido a esa persona valiente que tenía un arma o un rifle en su camión, salió, le disparó y le hirió y lo neutralizó y lo único que puedo decir es esto: si no hubiese tenido esta armas, en vez de tener 26 muertos, hubiese tenido más muertos, cientos de muertos, así que esa es la manera que me siento al respecto”, dijo el mandatario desde Corea del Sur.

Su comentario hace referencia al residente de Sutherland Springs, que enfrentó al tirador con su propio fusil y evitó un número mayor de muertes.

Este lunes, el mandatario también se refirió al hecho y dijo que “es un poco pronto, pero está claro que nos encontramos ante un problema de salud mental de alto nivel. Tenemos un montón de problemas de salud mental en nuestro país, pero no es una situación imputable a las armas”.

Redacción NTN24

