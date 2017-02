Trump critica a la cadena de tiendas Nordstrom por retirar una línea de ropa de su hija Ivanka

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este miércoles a la cadena de tiendas Nordstrom por retirar una línea de ropa de su hija mayor, Ivanka.

"Mi hija Ivanka ha recibido un trato tan injusto de @Nordstrom. ¡Ella es una gran persona, siempre empujándome para hacer lo correcto! ¡Terrible!", afirmó Trump en un escueto mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!