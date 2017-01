Trump critica a Schwarzenegger, su sucesor en el programa ‘The Apprentice’

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, abandonó hoy brevemente sus comentarios políticos desde su cuenta de Twitter para atacar al actor Arnold Schwarzenegger por su baja audiencia como presentador del programa ‘The Apprentice’ (‘El Aprendiz’), puesto en el que sucedió al magnate neoyorquino.

"Guau, han salido los datos de audiencia y Arnold Schwarzenegger fue abrumado (o destruido) en comparación con la máquina de audiencia, DOJ (las siglas de Donald J. Trump)", afirmó Trump desde su hiperactiva cuenta de la red social.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for....