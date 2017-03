Trump dice que está trabajando en un plan para rebajar precio de medicamentos en EE. UU.

El presidente Donald Trump dijo el martes que está desarrollando un plan para alentar la competencia en la industria farmacéutica y rebajar los precios de los medicamentos en Estados Unidos, mientras se presentaba el nuevo plan de salud en la Cámara de Representantes.

"Estoy trabajando en un nuevo sistema donde exista competencia en la industria farmacéutica. Los precios para los estadounidenses bajarán", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

I am working on a new system where there will be competition in the Drug Industry. Pricing for the American people will come way down!