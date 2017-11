“El mundo no puede tolerar este régimen corrupto que amenaza con devastación nuclear”: Trump sobre Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció este martes un discurso ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur y se refirió al régimen de Kim Jong-un.

“El mundo no puede tolerar este régimen corrupto que amenaza con devastación nuclear”, aseguró el presidente estadounidense sobre Corea del Norte.

Trump hizo un llamado “a todas las naciones, incluyendo China y Rusia, para que implementen totalmente las resoluciones del Consejo de Seguridad y reduzcan las relaciones diplomáticas con el régimen”.

“Espero hablar no solo por nuestros países, sino por todas las naciones civilizadas cuando digo a los del Norte: no nos subestimen y no nos pongan a prueba”, advirtió Trump.

El presidente estadounidense agregó que "vamos a defender nuestra seguridad común, prosperidad compartida y libertad sagrada. Nosotros no escogimos llegar hasta este punto en la península".

“Quiero la paz a través de la fuerza”, aseguró Trump durante el discurso. Además, destacó la capacidad militar de Estados Unidos.

El presidente afirmó que EE. UU. pasa por un “milagro” en la economía y que la Unión Americana está derrotando al autoproclamado Estado Islámico.

“El régimen de Kim busca conflicto en el exterior para distraer del fracaso total que están sufriendo en casa”, dijo Trump.

El presidente estadounidense calificó a Corea del Norte como como un "infierno que nadie merece" y una “cruel dictadura”.

Trump señaló que la economía surcoreana pasó de la “devastación” al “éxito” e hizo un resumen histórico de los últimos años.

Asimismo, indicó que ha sido “un honor” construir relaciones bilaterales entre EE. UU. y Corea del Sur. Además, agregó que soldados de ambos países han peleado y triunfado juntos.

Redacción NTN24

