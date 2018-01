Trump pidió al Congreso 18.000 millones de dólares para el muro fronterizo a cambio de proteger a los ‘dreamers’

La Casa Blanca entregó este viernes al Congreso una lista de medidas de inmigración que incluye una petición de 18.000 millones de dólares para construir el muro fronterizo a cambio de proteger a los ‘dreamers’. La lista fue entregada al senador demócrata Richard J. Durbin.

Otras de las medidas son recursos para contratar 10.000 oficiales de inmigración adicionales, leyes más estrictas para aquellos que buscan asilo y negar fondos federales para las llamadas ‘ciudades santuario’.

El senador Durbin consideró la situación de “indignante”.

El listado fue revelado inicialmente por The Wall Street Journal y luego el senador lo dio a conocer al público, según reporta el diario The New York Times.

La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter y dijo al presidente que "ese financiamiento del muro fronterizo que está pidiendo (nuevamente) podría hacer mucho más en otros lugares" como en "formación laboral para trabajadores, tratamiento para los adictos a los opioides, dar una mano a las comunidades afectadas por los incendios forestales, ayudar a las familias a obtener acceso a Internet de alta velocidad", entre otras.

"Todas estas y más harían un trabajo mucho mejor para mejorar la vida cotidiana de las familias estadounidenses que su muro ineficaz e inmoral. No, gracias" , añadió Pelosi.

Redacción NTN24

