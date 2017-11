Trump promete más sanciones contra Corea del Norte y pide a China postura más fuerte contra Pyongyang

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó este miércoles con su par de China, Xi Jinping, y le instó a usar todos los medios disponibles para doblegar a Corea del Norte, y anunció además sanciones adicionales y más fuertes contra Pyongyang luego que el régimen realizara, este martes, el lanzamiento de un misil intercontinental.

"Acabo de conversar con el presidente Xi Jingping preocupado por las acciones provocativas de Corea del Norte. Sanciones adicionales más fuertes serán impuestas hoy a Corea del Norte. Esta situación tiene que manejarse", dijo Trump en Twitter.

En su conversación con Xi, informada por la Casa Blanca, Trump presionó a China a adoptar una postura más dura frente a Pyongyang, reseñó AFP.

Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled!