Trump redobla ataque contra juez que bloqueó orden que limitaba ingresar al país a ciudadanos provenientes de siete países de mayoría musulmana

El presidente estadounidense Donald Trump redobló este domingo sus críticas a un juez federal que bloqueó una prohibición de viajes sobre siete naciones predominantemente musulmanas y dijo que los tribunales dificultan las tareas de seguridad en las fronteras de Estados Unidos.

En una serie de tuits, que intensificaron la primera batalla legal más grande de su presidencia, Trump dijo que los estadounidenses deberían culpar al juez de distrito James Robart y a las cortes en caso de que ocurriera algo.

Trump no dio detalles sobre qué amenazas podría enfrentar el país. Agregó que había dicho al Departamento de Seguridad Nacional que "controle a las personas que entran en nuestro país MUY CUIDADOSAMENTE ¡Las cortes hacen la tarea muy difícil!"

VEA TAMBIÉN: Justicia de EE. UU. rechaza apelación de Trump para mantener el veto migratorio

El presidente republicano calificó a Robart como un "autodenominado juez", un día después de que el magistrado con sede en Seattle emitió una orden de restricción temporaria contra las prohibiciones de 90 días que afectan a ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y otra de 120 días para todos los refugiados.

Más tarde, una corte federal de apelaciones negó el pedido del gobierno para una suspensión inmediata del fallo.

El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence defendió más temprano el domingo a Trump, incluso a pesar de que algunos republicanos alentaron al presidente a moderar sus cuestionamientos contra el poder judicial.

I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult!