Trump tomará medidas sobre la construcción del muro con México este miércoles

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tomará sus primeras medidas sobre inmigración, seguridad fronteriza y refugiados este miércoles con la firma de varias órdenes ejecutivas.

Se estima que Trump podría suspender el programa de refugiados, prohibir la entrada de inmigrantes provenientes de países conflictivos y también dar los primeros pasos para la construcción del muro con México.

Según medios locales, Trump firmará las órdenes ejecutivas en una ceremonia en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional, cuyo nuevo titular, el general retirado John Kelly, fue confirmado por el Senado el pasado viernes.

Trump prometió levantar un muro a lo largo de toda la frontera con México y pasar la factura a ese país latinoamericano, así como deportar a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en el país, aunque más tarde redujo esa cifra.

El presidente también se mostró partidario de terminar con el programa de refugiados y sugirió prohibir la entrada a personas provenientes de países musulmanes.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!