Trump usó palabras ofensivas para referirse a inmigrantes haitianos y africanos que llegan a EE. UU., según medios locales

El presidente de EE. UU., Donald Trump, causó polémica este jueves por dirigirse ofensivamente a a inmigrantes haitianos y africanos: "¿Por qué todas estas personas de países de mierda vienen aquí?", preguntó Trump en un encuentro con congresistas en el que se abordaba la reforma migratoria.

La información fue reseñada por fuentes al diario The Washington Post y también referido por The New York Times.

El mandatario se reunió con senadores y legisladores en la Casa Blanca para hablar sobre una propuesta bipartidaria que limitaría la reunificación familiar y el llamado programa "lotería de visas", a cambio de evitar que cientos de miles de jóvenes indocumentados sean deportados.

Redacción NTN24

