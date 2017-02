TSJ pide evaluar posible investigación penal contra Freddy Guevara por investigar corrupción en Pdvsa

El Supremo de Venezuela ordenó a la Fiscalía evaluar si se debe investigar penalmente al diputado Freddy Guevara por presunta "usurpación de funciones" cuando dirigió una investigación por corrupción contra el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, lo que Guevara calificó de "insólito".

La sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), pide a la Fiscalía y a la Contraloría del país caribeño que "determinen si es procedente o no ordenar el inicio de las investigaciones respectivas, en contra del diputado Freddy Guevara", primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



Esto debido a que, según el texto, pudo haber "pretensión de actuar como representante del Estado en territorio extranjero" cuando el opositor Guevara acudió a la sede de la ONU en Nueva York para "notificar" a Ramírez sobre la investigación que dirigían en su contra.



Para el Supremo, tal actuación del parlamentario "advierte la probable usurpación de atribuciones" -que le corresponden al Ejecutivo-, y por las que se pueden "generar responsabilidades".



En razón de ello, el TSJ pide a la Fiscalía y a la Contraloría que se evalúe esta investigación "dentro del ámbito de sus competencias y atendiendo el procedimiento que corresponda".



El pasado 16 de noviembre el Parlamento venezolano declaró la responsabilidad política de Rafael Ramírez y de Javier Alvarado Ochoa, (presidente de una filial de PDVSA), por su presunta implicación en casos de corrupción, luego de que la Comisión de Contraloría del Parlamento investigara a la estatal petrolera.



Una semana después, Guevara, en ese entonces presidente de la esa comisión, solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación contra Ramírez por estos hechos de corrupción que representarían, afirmó, un desfalco de más de 11 mil millones de dólares.

Ese día, Guevara consignó un expediente en el que, según él, hay "más de 3.000 documentos probatorios" de "irregularidades administrativas". La sentencia emitida por el Supremo, tuvo como magistrada ponente a Gladys Gutiérrez -hasta ayer presidenta del Poder Judicial-, quien anuló la investigación parlamentaria de la Asamblea Nacional contra Ramírez.



Según el texto, la demanda fue declarada "nula" por "inconstitucional" y, además, señala que "carecen de validez y eficacia jurídica los actos realizados en el marco de la investigación aprobada" por la Comisión de Contraloría de la Cámara, con ocasión de "supuestas irregularidades ocurridas" en la petrolera.



Asimismo, en el documento se ordena a Guevara y a los demás diputados que conforman la Comisión de Contraloría del Legislativo a acatar la decisión.



Ante esta sentencia, Guevara aseveró que "ni las amenazas ni la represión" harán que él deje de ejercer su "labor y deber" como diputado, vicepresidente de la AN y como venezolano.



"Magistrados, Contralor y MP: amedrentarme no impedirá que la gigantesca corrupción de PDVSA y particular de @RRamirezVE siga saliendo", destacó Guevara a través de Twitter.

Colaboración EFE

