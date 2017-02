¿El fin de los usuarios tóxicos? Twitter lanzará medidas contra el acoso en la red social

Uno de los graves problemas que ha enfrentado Twitter a lo largo de los años son los usuarios tóxicos, aquellos que se encargan de acosar e insultar a cualquier persona en la red social. Este habría sido uno de los motivos por los que presuntamente ninguna empresa habría comprado Twitter en 2016.

Finalmente, los responsables de la compañía darán fin a este inconveniente, según declaraciones emitidas por el vicepresidente de ingeniería de Twitter, Ed Ho, esta semana se lanzarán las nuevas medidas, algunas serán visibles, otras “no tanto”.

“Hacer Twitter un lugar más seguro es nuestro objetivo principal y ahora estamos actuando con más urgencia que nunca”, detalló.

We heard you, we didn't move fast enough last year; now we're thinking about progress in days and hours not weeks and months. — Ed Ho (@mrdonut) 31 de enero de 2017

We’ll be rolling out a number of product changes in the days ahead. Some changes will be visible and some will be less so. — Ed Ho (@mrdonut) 31 de enero de 2017

We’ll listen, learn and keep shipping until we’ve made a significant impact that people can feel. — Ed Ho (@mrdonut) 31 de enero de 2017

Sus comentarios fueron retuiteados por Jack Dorsey, CEO de Twitter, quien agregó que se está tomando “un enfoque completamente nuevo para el abuso en Twitter”.

We're taking a completely new approach to abuse on Twitter. Including having a more open & real-time dialogue about it every step of the way https://t.co/a1SV7URPEK — jack (@jack) 31 de enero de 2017

El abuso en la red social es un problema que incluso el expresidente de Twitter, Dick Costolo, no pudo enfrentar en 2015 y pidió disculpas por ello.

