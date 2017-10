¡Ultimátum! Futbolista colombiano Jerry Mina presiona al Barcelona F.C. sobre su fichaje

El representante del defensa colombiano Yerry Mina lanzó un ultimátum al Barcelona F.C. y a su mánager general, ‘Pep’ Segura, porque aún no es seguro que el jugador llegue al club catalán después del Mundial de Rusia.

“El Barça no puede tener dudas. Si quieren a Yerry, perfecto. Si no lo quieren no habrá problema, porque hay otros grandes equipos interesados”, dijo a un medio deportivo brasilero Jair Mina, representante del colombiano.