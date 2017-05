Poco más de la mitad de los candidatos para las legislativas del partido del presidente electo de Francia no tienen experiencia en política

'La República en marcha', el movimiento del presidente electo de Francia Emmanuel Macron, anunció este jueves una lista de 428 candidatos a las legislativas de junio, incluyendo 52% personas procedentes de la sociedad civil.

VEA TAMBIÉN → Movimiento político del presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, cambia de nombre por ‘La República en marcha’

Entre los 428 candidatos seleccionados, "52% proceden de la sociedad civil, lo que significa que jamás han desempeñado un mandato electivo", indicó el secretario general del movimiento, Richard Ferrand.

La lista respeta también una paridad de género "real", con 214 candidatas mujeres y 214 candidatos hombres.

En cuanto al ex primer ministro socialista Manuel Valls, que se postuló como candidato de la mayoría presidencial, el movimiento de Macron decidió no investirlo pero no presentará a otro aspirante contra él en su circunscripción.

Valls no responde a los criterios de investidura ya que "ha desempeñado tres mandatos parlamentarios", pero "no investiremos a ningún candidato contra él", dijo Ferrand.

"No cerramos la puerta a un ex primer ministro que nos dice 'tengo ganas de unirme a ustedes y ser útil", justificó el vocero.

Emmanuel Macron, un joven centrista de 39 años con apenas dos años de experiencia gubernamental, asumirá el domingo la presidencia de Francia.

LE PUEDE INTERESAR → Macron asumirá la presidencia de Francia en medio de grandes retos por cumplir

Este exministro de Economía lanzó el movimiento "¡En Marcha!", "ni de izquierda, ni de derecha", en abril 2016 con el objetivo de renovar la política francesa.

"Nunca antes un movimiento con 13 meses de existencia había tenido la audacia de presentar para diputados a 52% de ciudadanos que no son políticos profesionales", señaló Ferrand.

Para poder aplicar las reformas prometidas, Macron necesita obtener una mayoría en las elecciones legislativas del 11 y 18 de junio.

Colaboración AFP