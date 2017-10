Una boda reunió en Río de Janeiro a Madonna, Ashton Kutcher, Bono y más artistas

Grandes estrellas de Hollywood y personalidades como Madonna, Ashton Kutcher, Bono y Dakota Johnson llegaron a Río de Janeiro, invitados al matrimonio que contrajeron en la noche de este martes la modelo brasileña Michelle Alves y el productor artístico Guy Oseary.

Músicos como el bajista australiano Flea y el vocalista Anthony Kiedis, de la banda Red Hot Chili Peppers, han sido vistos en la playa de Ipanema o en un hotel que fue reservado para sus invitados por Oseary, el empresario responsable por la carrera de Madonna.

nada de mais so anthony kiedis e flea na praia com ashton kutcher e no meio do caminho eles encontram owen wilson pic.twitter.com/EJahqG2y9f