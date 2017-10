¿Usando una doble? Melania Trump no sería quien acompaña al presidente de EE. UU. en actos públicos

Miles de usuarios de la red social Twitter han creado una teoría conspirativa en la cual aseguran que la mujer que últimamente acompaña al presidente de Estados Unidos, Donald Tump, no es Melania Trump, sino que la mujer que se oculta tras las vistosas gafas negras sería una doble de la primera dama.

Un que video fue analizado por los cibernautas sería la prueba de esta afirmación, señalando que la clave está en la nariz que no parece la misma, tiene una silueta extraña y “le falta la bola de la punta”.

Con la etiqueta #FakeMelania (falsa Melania) los usuarios crearon el debate sobre si es la Melania original o el doble quien ha acompañado al mandatario en los actos políticos.

El usuario de la red social @JoeVargas, argumenta que la mujer que ahora acompaña al presidente “tiene una estructura facial distinta, gafas de abuela” y un pelo “demasiado seco y dañado”.

Can we instead talk about @FLOTUS decoy popping up for her? #FakePresident #fakeMelania pic.twitter.com/fdEEAjZjWm