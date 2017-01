Unasur dice que Rodríguez Zapatero continúa apostando por el diálogo político en Venezuela

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) dijo que el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodriguez Zapatero, continúa apostando por el diálogo político en Venezuela ante críticas hechas por algunos medios de comunicación.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la comunidad sudamericana explicó que el expresidente Rodríguez Zapatero "nunca afirmó que en Venezuela ya no hay nada que hacer".

"En Venezuela hay mucho que hacer y lo haremos, en favor de la paz y de la convivencia", según Rodríguez Zapatero.

