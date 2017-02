Unión Española de Chile hizo ‘respetar su casa’ frente a Cerro de Uruguay y avanzó en la Copa Libertadores

Unión Española venció este martes por 2-0 al Atlético Cerro uruguayo con goles de Jorge Ampuero y Sebastián Jaime y avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores, donde enfrentará al ganador de la llave entre The Strongest y Wanderers.



Un cabezazo de Ampuero a la salida de un córner a los 35 minutos y un golazo de Sebastián Jaime en el 73 finiquitaron una eliminatoria que el equipo chileno tenía de su lado desde que la semana pasada ganó en Montevideo por 2-3.



Junto a Jaime y Ampuero, el delantero argentino Diego Churín y el portero chileno Diego Sánchez destacaron en la formación local.



Quince minutos le costó al once chileno entrar en el partido y hacerse con el control del encuentro, aunque fue capaz de sobrevivir a la buena presentación de Cerro sin muchos apuros..

Después, emergieron las figuras de Jaime y Churín para generar peligro sobre el arco de Yonatan Irrazabal, que se materializó cuando Ampuero surgió para empujar a la red un balón peinado por el propio Jaime a la salida de un córner.



Los jugadores de Cerro alegaron fuera de juego, pero el árbitro brasileño Sandro Ricci acertó al validar el gol.



Se agigantó entonces Sánchez, que evitó el empate uruguayo con hasta cuatro buenas atajadas, especialmente la que le sacó a Jorge Rodríguez en un claro mano a mano.



En el minuto 57 el árbitro dejó a Cerro con 10 al expulsar a Diego Luna, que estaba siendo el mejor de los uruguayos, por una durísima entrada.



La superioridad numérica y en el marcador tranquilizó a Unión Española, que fue tomando las riendas del partido a base de triangulaciones y control en el centro del campo.



Y el cuadro chileno no tuvo piedad: la velocidad de Diego Churín destrozó a la defensa de Cerro y sirvió el gol a Jaime, que con un sutil remate picado puso el broche de oro a su excelente partido y sentenció definitivamente la llave.



El delantero de Unión tuvo otras tres oportunidades para ampliar aún más la distancia, pero no acertó a concretar ninguna de ellas.



Cerro, frustrado por las oportunidades desperdiciadas al inicio de cada periodo y fundido por la exigencia física de haber jugado más de media hora con uno menos, ni siquiera pudo poner en apuros al equipo chileno, que realizó un buen partido: seguro detrás, solvente en el medio y contundente arriba.

Colaboración EFE

