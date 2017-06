Uribe dice en Venezuela tratan imponer Constituyente con amigos de la tiranía

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) dijo este viernes en Honduras que "en Venezuela tratan de imponer una Constituyente integrada por amigos de la tiranía" y "están destruyendo la democracia".



"Ahora -en Venezuela- quieren acabar con el sufragio universal e imponer una Constituyente integrada por amigos de la tiranía", enfatizó Uribe en declaraciones a la radio HRN en Tegucigalpa.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó el pasado 1 de mayo a una Asamblea Constituyente, como una salida a la crisis que ha dejado ya más de 60 muertos en protestas callejeras, y el Supremo venezolano resolvió que el jefe del Estado está capacitado para impulsar ese mecanismo sin que haya un referendo previo.

La oposición ha dicho que la propuesta de la Constituyente entierra "definitivamente la democracia participativa y protagónica".



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo este viernes en Washington que considera que la Asamblea Constituyente convocada por Maduro es "parte de la crisis y no solución".



El exmandatario colombiano también expresó que en ese país suramericano "hay presencia de grupos terroristas de lo que yo llamo la organización criminal de Maduro, donde él tiene a los soldados de Venezuela enfrentando, disparando contra el pueblo".,



"Él (Maduro) ha armado los colectivos privados como bandas criminales contra el pueblo", enfatizó.



Señaló además que durante la presidencia de Hugo Chávez, con los recursos económicos del petróleo "hicieron pensar que eso iba muy bien", y que "hubo un momento que mientras destruían el aparato productivo redujeron pobreza porque nadie se daba cuenta que estaban destruyendo el aparato productivo".



"Tenían mucho dinero para importar, hoy que no lo tienen, se dan cuenta del daño que hizo" Chávez, acotó. Uribe llegó el jueves a Honduras para participar en un congreso sobre seguridad privada que se celebró en la capital hondureña.

El exgobernante colombiano también se reunió con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aunque sobre su visita la Casa Presidencial de Tegucigalpa no ha informado nada.

Sobre el Gobierno que preside Hernández, Uribe expreso que "es firmeza sin declives, y eso vale".



Del tema que le trajo a Tegucigalpa, subrayó que "la seguridad es un valor democrático", que "no es de izquierda, ni de derecha", sino "un valor universal de la democracia y una fuente de recursos".



En su opinión, si un país tiene una buena economía, pero carece de seguridad, la economía no le funciona.



Añadió que "la seguridad es un bien superior del Estado" que "no se puede entender como un deber exclusivo del Estado".

Colaboración EFE

