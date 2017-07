“Vamos, senadores republicanos, ustedes pueden lograrlo (reforma sanitaria)”: Donald Trump, presidente de EE. UU.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, animó a los senadores de su partido a continuar sus labores para lograr una reforma sanitaria que reemplace al ‘Obamacare´: “Vamos, senadores republicanos, ustedes pueden lograrlo (…) ¡Después de siete años esta es su oportunidad de brillar! ¡No dejen al pueblo americano caer!”, escribió el mandatario en Twitter.

Esta reacción se dio luego que este martes y miércoles el Senado rechazara el proyecto de ley de reforma sanitaria y la iniciativa que buscaba la derogación del ‘Obamacare’ sin un plan de salud definido.

Una parte de los mismos republicanos se oponen a la reforma sanitaria: Dean Heller (Nevada), John McCain (Arizona), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Shelley Moore Capito (Virginia Occidental), Robert Portman (Ohio) y Lamar Alexander (Tennessee) votaron en contra de la iniciativa impulsada por Trump.

Come on Republican Senators, you can do it on Healthcare. After 7 years, this is your chance to shine! Don't let the American people down!