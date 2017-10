Vanessa Senior fue asaltada al salir de su centro electoral: “Seguiré haciendo lo que hago”

La humorista venezolana Vanessa Senior denunció este domingo que fue víctima del hampa luego de votar en las elecciones de gobernadores. A través de un video dijo que dos motorizados la golpearon en varias oportunidades y le quitaron el teléfono celular mientras grababa un video.

El portal web Caraota Digital compartió un video donde Senior relata cómo sucedieron los hechos: “Me acabo de caer a palos con alguien, salgan a votar ya. El tipo me arrancó el teléfono, me dio golpes en la Av. Sanz, yo venía grabando (…) no perdamos la fe”.

Vía Twitter afirmó que el delincuente la hirió en la boca y lamentó que ninguna persona la ayudara. “La Policía de Sucre no está en la calle, no tenemos fuerza judicial que nos ayude, doy gracias a Dios por contarlo”, escribió.

La actriz dijo que si el asalto fue planeado por alguien, continuará haciendo lo que hace.

“La persona que me robo está en el barrio Santa Lucia y cambio de numero inmediato con mi equipo al 0412 3990068”.

Más tamprano, compartió en su cuenta de Instagram un video llamando al voto.

Hablame de ti.... cuentame... de tu vida. ? #VeAVotar #PorVenezuels #YaTengoMiMenteEnPaz #YseCallan Una publicación compartida de Vanessa Senior (@vanessasenior) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 9:32 PDT

No puedo accesar en ninguna red. Hace un par de horas dos motorizados me golpearon y me robaron el telefono. — Vanessa Senior (@vanessasenior) 15 de octubre de 2017

y se que es absurdo... pero la persona que me robo esta en el barrio Santa Lucia y cambio de numero inmediato con mi equipo al 0412 3990068 — Vanessa Senior (@vanessasenior) 15 de octubre de 2017

Nada puedo yo ya hacer, mi tlf es mi herramienta, es mi oficina, estoy bien de los golpes y a pesar de esto les digo que VAYAN A VOTAR — Vanessa Senior (@vanessasenior) 15 de octubre de 2017

Intente defenderme, se me vino encima... luche y fue cuando me partio la boca y me dejo tirada en el piso en plena av sanz, nadie se metio — Vanessa Senior (@vanessasenior) 15 de octubre de 2017

la Policia de Sucre no esta en la calle, no tenemos fuerza judicial que nos ayude, doy gracias a Dios por contarlo — Vanessa Senior (@vanessasenior) 15 de octubre de 2017

Pero la impotencia que tengo en mi corazon es muy grande, mi telefono no es faranduleo... ES TRABAJO. pronto tendre nuevo equipo — Vanessa Senior (@vanessasenior) 15 de octubre de 2017

si el sistema judicial en este pais defendiera al ciudadano. con el numero que di ya me tuvieran a un delincuente ubicado, — Vanessa Senior (@vanessasenior) 15 de octubre de 2017

Fisicamente estoy golpeada PERO ESTOY BIEN, y si esto fue mandado a hacer por alguien.... que sepan QUE SEGUIRE HACIENDO LO Q HAGO — Vanessa Senior (@vanessasenior) 15 de octubre de 2017

Yo no faranduleo en la calle con mi telefono, la verdad es mi trabajo, ayudo a los medios a llegar hasta donde no pueden, vivo de mis post — Vanessa Senior (@vanessasenior) 15 de octubre de 2017

Salgan a Votar por favor, sigo apostando a Venezuela a pesar de lo que acabo de vivir, los golpes que me dio ese tipo no me detienen — Vanessa Senior (@vanessasenior) 15 de octubre de 2017

LA PERSONA Q TIENE ESTE NUMERO 0412 3990068 ALGO TIENE Q VER CON EL DELINCUENTE Q ME GOLPEO, ES QUIEN TIENE MI EQUIPO, Q SE HAGA JUSTICIA — Vanessa Senior (@vanessasenior) 15 de octubre de 2017

Redacción NTN24 Venzuela





