Vargas Lleras dice que no quiso ofender a los venezolanos al llamarlos “venecos” y criticó al gobierno de Maduro por “no respetar la democracia”

Tras la polémica generada por el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras por llamar ‘venecos’ a los venezolanos durante una alocución en la localidad de Tibú, Norte de Santander, el funcionario se mantiene firme a sus declaraciones y aseguró que su calificativo no fue ofensivo, sino que hizo uso de un término popular sin malas intenciones. “Es un término amable. Es como si yo me molestara con que aquí en la costa me dijeran cachaco. Pero yo no quise ofender al pueblo venezolano”, dijo.

El gobierno venezolano exigió a Colombia una excusa por las declaraciones, las cuales fueron catalogadas como ofensivas.

Frente a la controversia, Vargas Lleras comentó a los medios de comunicación que “me sorprende que en Venezuela le hayan dado esta connotación y sobre todo el Gobierno de Maduro que no respeta la democracia ni las instituciones”.

Redacción NTN24